Genelkurmay Başkanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami’yi kabul etti.” ifadelerine yer verildi.

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 1

Kabul töreninde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulundu.

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 2

Aynı gün Milli Savunma Bakanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami, Orgeneral Metin Tokel’i makamında ziyaret etti.” denildi.

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 3

Paylaşımda ziyarete ait fotoğraflar da yayımlandı

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 4

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 5

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 6

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 7

Ankara'da kritik görüşme: Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı'nı makamında ağırladı - Resim : 8