Genelkurmay Başkanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami’yi kabul etti.” ifadelerine yer verildi.

Kabul töreninde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulundu.

Aynı gün Milli Savunma Bakanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Halami, Orgeneral Metin Tokel’i makamında ziyaret etti.” denildi.

Paylaşımda ziyarete ait fotoğraflar da yayımlandı