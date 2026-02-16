Olay, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan köy kahvehanesine meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir şahıs bağırmaya başladı. O sırada içeride bulunan bir kişi, şahsa müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken kahvehanede bulunanlar, şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.