Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen silahlı olayda iki kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Serdar Hakbilir, boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir ile cadde üzerinde konuşmak üzere bir araya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yanında bulunan tabancayı çıkaran Hakbilir, önce eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.