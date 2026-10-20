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Kaynak: İHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve naklini gerçekleştiren kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara genelinde ve ilçelerinde kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör ve 29 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken operasyonlar kapsamında 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.