Kaynak: İHA

İstilacı türün su ekosistemine kalıcı zararlar verdiğini savunan Bülbül, yetkililere ve yöre halkına acil önlem çağrısında bulundu.

"BARAJLARDAN DERELERE AKIN ETTİLER"

Uzun yıllardır Kızılcahamam ve Berçin Çayı başta olmak üzere başkentin çeşitli akarsularında avlanan Ayhan Bülbül, son dönemde oltalara tatlı su kefali veya sazan yerine yoğun şekilde Perch balığının takıldığını ifade etti. Bu durumun doğal dengenin bozulduğunun en somut kanıtı olduğunu vurgulayan Bülbül, şu sözlerle tehlikeye dikkat çekti:

"Bizim derelerimizde Kara balık ya da Sıraz olarak adlandırılan, sadece Türkiye'ye özgü çok önemli endemik türler yaşıyor. Ancak bu baskın ve istilacı Perch balığı barajlarımıza bırakıldıktan sonra akarsularımıza, derelerimize akın etti. Sazan, kefal ve bekir (bıyıklı balık) gibi yerli türlerimizi neredeyse göremez olduk. Perch, yerli balıklarımızı tamamen yok etme aşamasında."

"SIRAZ BALIĞI AZALDI, BARAJLAR YEŞİLE DÖNDÜ"

Endemik Sıraz balığının sadece bir canlı türü olmadığını, aynı zamanda suların doğal temizlik mekanizması olduğunu belirten Bülbül, türün azalmasının su kalitesini doğrudan düşürdüğünü ifade etti. Sıraz balıklarının gelişim süreçleri boyunca sudaki planktonlarla beslendiğini hatırlatarak, "Bundan 10-12 yıl önce sularımız şeffaf ve berraktı. Şimdi ise barajlarımız yeşile, kahverengiye çalıyor. Sıraz balığının soyu azaldığı için dipteki planktonlar temizlenemiyor ve havalar ısındığında plankton patlaması yaşanıyor" diyerek ekolojik zincirdeki kırılmaya dikkat çekti.

"YERLİ BALIK AVINI MİNİMİZE EDELİM"

Perch balığının her türlü zorlu şarta çok hızlı adapte olabildiğini ve bu saatten sonra suları bu türden tamamen arındırmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen deneyimli balıkçı, çözümün yerli türleri korumaktan geçtiğini belirtti. Yetkililerden ziyade doğrudan balıkçılara ve bölge halkına seslenen Ayhan Bülbül, "Sıraz, Kasna veya Kaymur gibi yerli ve endemik balıkların avcılığını minimize etmeliyiz. Gelecek nesillerin de bu balıkları görebilmesi için avcılığı sportif olarak yapalım; tuttuğumuz yerli balıkları zarar vermeden suya geri bırakalım" çağrısında bulundu.