Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerde tonlarca sağlıksız gıda ürünü ortaya çıkarıldı.

Kızılcahamam ve Yenimahalle’de yapılan baskınlarda büyük miktarda et ürünü ve kaçak zeytinyağına el konuldu.

40 TON ET ÜRÜNÜNE EL KONULDU

Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen toplam 40 ton et ürününe el konuldu.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

DEMETEVLER’DE KAÇAK ZEYTİNYAĞI

Bir diğer operasyon ise Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından O.E.Ö’ye ait iş yerinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere bekletilen 1,5 ton kaçak zeytinyağı bulundu.

İMHA SÜRECİ BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünlerle ilgili imha işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellendiğini belirtirken soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.