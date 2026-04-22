Inter, Como karşısında 2-0 geriye düştüğü İtalya Kupası Yarı Final rövanş maçında Hakan Çalhanoğlu’nun önderliğinde geri döndü. Milli yıldız iki gol, bir asistlik performansıyla finale giden yolun kapısını açtı.

COMO ŞOKU YAŞATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Como, ilk yarıda Martin Baturina’nın golüyle öne geçti. İkinci yarının hemen başında ise Lucas Da Cunha sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNÜŞ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Yarı final rövanş maçında 2-0 geriye düşen Inter uzun süre rakip savunmayı aşmakta zorlandı.

👀 Hakan Çalhanoğlu yine gelişine, yine uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi! pic.twitter.com/OZyaP2s96L — TRT Spor (@trtspor) April 21, 2026

Dakikalar 70’i gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından attığı klas golle farkı bire indirdi. Bu gol sonrası Inter tribünleri yeniden ayağa kalktı.

Hakan Çalhanoğlu bu kez kafayla bir kez daha sahnede! Inter’i geri döndürdü! pic.twitter.com/UaF9l7CDCs — TRT Spor (@trtspor) April 21, 2026

MİLLİ YILDIZ KAFA GOLÜYLE SKORU EŞİTLEDİ

Zorlu mücadelenin 86'ıncı dakikasında yine Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı. Milli yıldız, bu kez kafa vuruşuyla ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

SON SÖZÜ SUSIC SÖYLEDİ, INTER FİNALE YÜKSELDİ

Maç uzatmaya gidiyor derken son sözü Petar Susic söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Susic 89. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla ağları buldu ve Inter’i 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Inter 0-0'ın rövanşında 2-0 geriden geldiği maçı 3-2 yenerek finalde yerini ayırttı.

Inter finalde Atalanta ile Lazio'nun galibiyle karşılaşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU GURUR YAŞATTI

İki golle takımını ayağa kaldıran Hakan Çalhanoğlu, yalnızca skor katkısıyla değil oyunun yönünü değiştiren liderliğiyle de öne çıktı.

Orta sahadaki pas bağlantıları, tempo yönetimi ve duran toplardaki etkisi maçın kırılma noktası oldu.

Milli yıldız, kritik maçlarda sorumluluk alan oyuncu kimliğini bir kez daha gösterdi.

Avrupa’nın en üst seviyesinde böylesine kritik bir gecede belirleyici rol üstlenen Hakan, Türk futbolseverlere de büyük gurur yaşattı.