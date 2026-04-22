Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Otomotiv OMODA & JAECOO rüzgarı: Satışlarını yüzde 270 artırdı!

OMODA & JAECOO rüzgarı: Satışlarını yüzde 270 artırdı!

Çinli otomotiv devi OMODA & JAECOO, İtalya pazarında durdurulamaz bir yükselişe geçti. Mart ayında tescil sayısını 3 bin 651’e çıkararak yıllık bazda yüzde 269,5 büyüme kaydeden marka, İtalya'nın en çok satan ilk 20 ismi arasına adını yazdırdı.

İtalya Pazarında Rekor Büyüme

OMODA & JAECOO, 2026 yılına İtalya’da zirve yaparak girdi. Mart ayı verilerine göre marka, pazar payını yüzde 1,96’ya yükselterek İtalya’nın en hızlı büyüyen otomotiv oyuncularından biri oldu.

OMODA Satışlarında Yüzde 500’lük Patlama

Markanın alt markası OMODA, mart ayında tek başına 2 bin 230 adetlik satışa ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen yüzde 500’lük artış, İtalyan kullanıcıların markaya olan yoğun ilgisini kanıtladı.

JAECOO 7 Sahneye Çıktı

Yüksek teknoloji ve tasarımı birleştiren JAECOO ise mart ayını 1.421 adetlik satış ve yüzde 131,8 büyüme ile kapattı. Ocak ayında 582 adet satan amiral gemisi JAECOO 7, büyümenin lokomotifi oldu.

Bireysel Kullanıcının Yeni Favorisi

Sadece filo satışlarıyla değil, bireysel tescillerle de öne çıkan marka; mart ayında 2 bin 284 bireysel kullanıcıya ulaştı. Bu rakamlar, İtalyan tüketicinin teknoloji ve kalite odaklı yeni mobilite tercihlerini yansıtıyor.

Hedef 3 Yılda 1 Milyon Satış

Küresel stratejisini her geçen gün sağlamlaştıran OMODA & JAECOO, dünya genelinde üç yıl içinde kümülatif 1 milyon adetlik satış hedefine ulaşmak için emin adımlarla ilerliyor.

26 Nisan’da Pekin’de Büyük Şov

Marka, üçüncü yıl dönümünü 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda kutlamaya hazırlanıyor. 26 Nisan’da 4 yeni modelin üretim hattından çıkış töreniyle birlikte küresel büyüme stratejileri yeniden şekillenecek.

Otomobilin Ötesinde: Akıllı Teknoloji ve Robotlar

OMODA & JAECOO sadece araç üretmiyor; AiMOGA ekibiyle geliştirilen insansı robotlar gerçek kamu hizmetlerinde kullanılmaya başlandı. Marka, otomotiv üretimini akıllı teknolojiyle birleştiren dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.

Kaynak: Diğer
