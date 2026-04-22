OMODA & JAECOO rüzgarı: Satışlarını yüzde 270 artırdı!

İtalya Pazarında Rekor Büyüme
OMODA & JAECOO, 2026 yılına İtalya’da zirve yaparak girdi. Mart ayı verilerine göre marka, pazar payını yüzde 1,96’ya yükselterek İtalya’nın en hızlı büyüyen otomotiv oyuncularından biri oldu.
OMODA Satışlarında Yüzde 500’lük Patlama
Markanın alt markası OMODA, mart ayında tek başına 2 bin 230 adetlik satışa ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen yüzde 500’lük artış, İtalyan kullanıcıların markaya olan yoğun ilgisini kanıtladı.
JAECOO 7 Sahneye Çıktı
Yüksek teknoloji ve tasarımı birleştiren JAECOO ise mart ayını 1.421 adetlik satış ve yüzde 131,8 büyüme ile kapattı. Ocak ayında 582 adet satan amiral gemisi JAECOO 7, büyümenin lokomotifi oldu.
Bireysel Kullanıcının Yeni Favorisi
Sadece filo satışlarıyla değil, bireysel tescillerle de öne çıkan marka; mart ayında 2 bin 284 bireysel kullanıcıya ulaştı. Bu rakamlar, İtalyan tüketicinin teknoloji ve kalite odaklı yeni mobilite tercihlerini yansıtıyor.
Hedef 3 Yılda 1 Milyon Satış
Küresel stratejisini her geçen gün sağlamlaştıran OMODA & JAECOO, dünya genelinde üç yıl içinde kümülatif 1 milyon adetlik satış hedefine ulaşmak için emin adımlarla ilerliyor.
26 Nisan’da Pekin’de Büyük Şov
Marka, üçüncü yıl dönümünü 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda kutlamaya hazırlanıyor. 26 Nisan’da 4 yeni modelin üretim hattından çıkış töreniyle birlikte küresel büyüme stratejileri yeniden şekillenecek.
Otomobilin Ötesinde: Akıllı Teknoloji ve Robotlar
OMODA & JAECOO sadece araç üretmiyor; AiMOGA ekibiyle geliştirilen insansı robotlar gerçek kamu hizmetlerinde kullanılmaya başlandı. Marka, otomotiv üretimini akıllı teknolojiyle birleştiren dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.