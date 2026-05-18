MSB'den yapılan resmi açıklamaya göre dev tatbikat, Ankara'da konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı sorumluluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üç dost ve kardeş ülkenin arama kurtarma birliklerini bir araya getiren tatbikatta, olası büyük ölçekli doğal afetlerde koordinasyon ve ortak müdahale senaryoları üzerinde çalışıldı.

MSB SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen tatbikatın başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-azerbaycan-gürcistan dak tatbikatı 2026, tsk insani yardım tugay komutanlığı sorumluluğunda icra edilmiştir.

Tatbikatla birlikte, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan unsurlarının insani yardım ve afet yönetimi alanındaki birlikte çalışılabilirlik yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor."