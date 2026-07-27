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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeye operasyon düzenlendi. İşletmeci Ceyhun Toker'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

CİMER İHBARLARI VE KULLANICI YORUMLARI İNCELENDİ



Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Tunalı Hilmi Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmeyle ilgili CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumlarının birlikte değerlendirilmesiyle başlatıldı.

Savcılık, işletmede cinsel içerikli gösteriler düzenlendiği ve teşhir niteliğindeki eylemlere yer ile imkân sağlandığı yönünde bulgular elde edildiğini açıkladı.

İŞLETMEDE ARAMA YAPILDI

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda işletmede arama gerçekleştirildi.

Arama sırasında soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli materyallere el konulurken, elde edilen dijital veriler de incelemeye alındı.

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Başsavcılığın bilgilendirmesine göre işletmenin mesul müdürü Şenhan Şenel'in cep telefonunda yapılan incelemede, işletme içerisinde kaydedildiği ve müstehcen nitelikte olduğu değerlendirilen bazı dans görüntülerine ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerin, işletme sahibi Ceyhun Toker'in eşi ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker'e gönderildiğine ilişkin bulguların da soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.