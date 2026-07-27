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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 9 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis iddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında banka hesaplarındaki işlemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ait hesapları kullanarak "PEKİNBET" uzantılı yasa dışı bahis sitesine çok sayıda ödeme gerçekleştirdiği tespit edildi.

MASAK: 231 MİLYON 300 BİN LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarında toplam 231 milyon 300 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bulguların ardından "Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti" başlatıldı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.