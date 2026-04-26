Türkiye’nin demir yolu ağındaki en stratejik yatırımlardan biri olan Ankara-Sivas YHT hattı, yolcu taşımacılığındaki başarısını sürdürüyor. 27 Nisan 2023’te kapılarını açan hat, zorlu coğrafi engelleri aşan devasa mühendislik yapılarıyla Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki mesafeleri kısalttı.

405 KİLOMETRELİK "HIZ" YOLU

Bakan Uraloğlu, hattın teknik detaylarına dikkat çekerek, coğrafi koşulların zorluğuna rağmen ulaşılan başarıyı vurguladı.

405 kilometrelik güzergahta toplam 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa edildi. Hat; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli üzerinden bölge halkına hizmet veriyor.

İSTANBUL-SİVAS HATTI’NA YOĞUN İLGİ

Hattın açılışından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024’te başlatılan İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri de rüştünü ispatladı. Günde iki sefer olarak planlanan bu hatta, bugüne kadar 1 milyon 140 bin 577 yolcu seyahat etti. YHT’ler; Söğütlüçeşme’den kalkarak İzmit, Eskişehir, Ankara ve Yozgat gibi kritik duraklardan geçerek Sivas’a ulaşıyor.

TOKAT VE MALATYA DEVREDE

Bakan Uraloğlu, YHT ağını sadece trenle sınırlı tutmadıklarını, otobüs ve bölgesel tren aktarmalarıyla çevre illeri de sisteme dahil ettiklerini belirtti.

25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’tan Yıldızeli İstasyonu’na otobüs aktarması başladı. Bu sayede Tokat-Ankara ve Tokat-İstanbul arasında toplam 6 seferlik hızlı ulaşım imkanı sağlandı. Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık dönemi resmen başladı.