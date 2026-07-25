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Kaynak: İHA

Ankara’nın Haymana ilçesinde sabah saat 06.00 sularında etkili olan sağanak yağış sırasında olumsuz bir olay yaşandı. İlçe merkezinde yer alan Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği noktadan dumanlar yükselirken, ibadethanenin paratoner sistemi akımı kısmen soğurdu. Buna rağmen şiddetli akım nedeniyle camideki elektrik donanımı tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Yıldırımın etkisi sadece camiyle sınırlı kalmadı; çevrede bulunan binaların elektrik aksamlarında da hasar oluştuğu tespit edildi.

Olayın ardından camideki elektrik arızasının giderilmesi ve tesisatın yenilenmesi için teknik ekiplerce çalışma başlatıldı.