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Kaynak: Haber Merkezi

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde dün genel kurul görüşmeleri gerçekleşirken, bugün saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi için gelen avukatları baro başkan adayları karşıladı. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Ankara Barosu başkanlığı için Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan yarıştı.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ELÇİN ÖZGE ŞİMŞEK ÇAĞLAYAN BARO BAŞKANI SEÇİLDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin 2 bin 816, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.