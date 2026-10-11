Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren hava şartlarına ilişkin son tahminlerini paylaşarak 13 il için kritik bir uyarında bulundu.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (11 Ekim 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere geniş bir hatta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji verilerine göre yağışların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli il genelinde, ayrıca Elazığ'ın doğu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu ilçelerinde yerel olarak şiddetini artırması öngörülüyor.
Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, özellikle yüksek kesimlerde ve debisi yükselmeye müsait dere yataklarının çevresinde risk oluşturabileceği vurgulanıyor.
Uzmanlar ve yetkililer, kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Aniden bastırması muhtemel olan yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek şiddetli rüzgar gibi risklere dikkat çekildi.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve trafikteki olası aksaklıklara karşı sürücülerin ve bölge halkının ekstra tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.