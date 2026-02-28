İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarındaki hareketliliklerin görüntülendiği yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşılmıştı.