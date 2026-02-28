İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar dünya gündemine oturdu. İran saldırılara misilleme ile yanıt verirken tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de de bir eylem çağrısı yapıldı.

İNCİRLİK ÜSSÜ ÖNÜNDE EYLEM

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD unsurlarının da bulunduğu Adana'daki İncirlik Üssü önüne bugün saat 16.00'ya eylem çağrısı yaptı.

TKP, eylem çağrısında "Memleketine sahip çıkan yurtseverler ABD ve İsrail haydutluğuna dur diyor. Topraklarımızın ABD haydutluğu için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'KAHROLSUN EMPERYALİZM, KAHROLSUN SİYONİZM'

Öte yandan TKP, İran'a yönelik saldırılara karşı tepki gösterdi.

TKP, ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında "Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze 'ama İran' diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir. TKP, bu emperyalist saldırıya karşı İran halkının yanındadır. Bu saldırı durdurulmalı, bu haydutluk püskürtülmelidir" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm

Haydut devlet ABD ve soykırımcı İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırısı bugün başladı.

Bu saldırı sadece İran’ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef almakta ve tehdit etmektedir.

Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki ABD üsleri bir an önce kapatılmalı, topraklarımızdan ABD ve İsrail’e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır.

Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze “ama İran” diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir.

TKP, bu emperyalist saldırıya karşı İran halkının yanındadır.

Bu saldırı durdurulmalı, bu haydutluk püskürtülmelidir.

İran halkı kazanacak, emperyalizm kaybedecek!