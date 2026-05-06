Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, mevsim normallerinin dışına çıkan ani hava dalgalanmaları ve yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışı sonrası tarım alanlarında hasar meydana geldi. Yaşanan iklimsel değişimlerin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, durumu yerinde incelemek üzere bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve değişken hava koşullarının tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkileri titizlikle inceleniyor. Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında, ürün bazlı hasar tespitleri yapılıyor.

Hasar tespit çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten yetkililer, sahadan elde edilecek verilerin analiz edilmesinin ardından üreticilerin bilgilendirileceğini kaydetti. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak tabloya göre, çiftçilere yönelik gerekli teknik yönlendirmelerin ve destek süreçlerinin planlanması hedefleniyor.