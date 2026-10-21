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Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu bugün (21 Ekim Çarşamba) Genel Kurul toplantısında görüşecek.

(Özgür Özel/YENİ Parti Genel Başkanı)

Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı itirazın ardından başlayan hukuki süreçte, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması talebi yüksek mahkemenin gündemine alındı.

AYM'nin, YENİ Parti isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığını değerlendirerek başvuru hakkında karar vermesi bekleniyor.

(Öztürk Yılmaz/Yenilik Partisi Genel Başkanı)

AYM'DE HANGİ TALEP GÖRÜŞÜLECEK?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan dosyada, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talep ediliyor.

Başvurunun temelinde, YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin birbirine benzemesi nedeniyle karışıklığa yol açabileceği iddiası bulunuyor. Hukukta “iltibas” olarak adlandırılan bu durum, iki farklı isim veya işaretin birbirine karıştırılabilecek ölçüde benzer olmasını ifade ediyor.

Yüksek mahkemenin bugünkü toplantısında söz konusu isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesi bekleniyor.