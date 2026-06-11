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Kaynak: AA / İHA

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım programı, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in açılış konuşmasıyla başladı. Programda daha sonra Doç. Dr. Hakan Altınpulluk, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aydemir ve Araştırma Görevlisi Nedime Selin Çöpgeven tarafından proje hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte ayrıca projeye katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

"DİPLOMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, günümüzde işverenlerin yalnızca diplomaya değil, adayların sahip olduğu beceri ve yetkinliklere de önem verdiğini belirtti.

Öğrencilerin eğitim aldıkları bölümün dışında farklı alanlarda da kendilerini geliştirme ihtiyacı duyduğunu ifade eden Adıgüzel, Mikro Yeterlilikler Ekosistemi'nin bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçladığını söyledi.

FARKLI ALANLARDA UZMANLAŞMA İMKANI

Yeni sistem sayesinde öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarının yanı sıra farklı disiplinlerde kısa süreli eğitimler alabileceğini belirten Adıgüzel, esnek yapıya sahip programın öğrencilere yeni yetkinlikler kazandıracağını vurguladı.

Örneğin sosyoloji öğrencisinin sağlık bilimleri, sanat veya farklı alanlarda 4 ila 8 haftalık eğitimlerle kendisini geliştirebileceğini ifade eden Adıgüzel, böylece öğrencilerin diplomalarını ek sertifikalarla zenginleştirebileceğini kaydetti.

DİJİTAL SERTİFİKA VE YÜZ YÜZE BELGELENDİRME

Mikro Yeterlilikler Ekosistemi kapsamında verilen çevrim içi eğitimlerin sonunda yapılacak sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğini belirten Adıgüzel, başarılı olan katılımcılara dijital sertifikalar verileceğini söyledi.

Bu sistemle öğrencilerin mezuniyetlerinde yalnızca diploma değil, eğitim hayatları boyunca kazandıkları yetkinlikleri gösteren kapsamlı bir sertifika portföyüne de sahip olacaklarını ifade eden Adıgüzel, bunun mezunların iş hayatındaki rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Programa Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'nun yanı sıra Anadolu Üniversitesi'nin üst yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Mikro Yeterlilikler Ekosistemi'nin, yükseköğretimde esnek öğrenme modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.