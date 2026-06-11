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Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi hem başantrenörlük hem de kadro yapılanması konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Anadolu Efes'te gündemin önemli maddelerinden birisi de Shane Larkin'in durumu oldu.

Kulübün, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Ancak yıldız basketbolcunun mevcut sözleşme şartları, olası ayrılık sürecini zorlaştıran en önemli faktör olarak görülüyor.

MAAŞI TRANSFER SÜRECİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Shane Larkin'in yıllık yaklaşık 4 milyon euroya yaklaşan maaşının transfer görüşmelerinde belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor.

Nefes'te yer alan habere göre, bu rakamlara çıkabilecek kulüp sayısının sınırlı olduğu ifade edilirken, olası bir ayrılık halinde Anadolu Efes'in maaş farkının bir bölümünü karşılamasının da ihtimaller arasında bulunduğu aktarıldı. Diğer seçenek ise Larkin'in mevcut sözleşmesi kapsamında takımda kalmaya devam etmesi.

FENERBAHÇE, DUBAI VE PANATHINAIKOS İDDİALARI

Yunan menajer George Lotsos'un, Shane Larkin'i Fenerbahçe Beko'ya önerdiği iddia edildi.

Türk statüsünde forma giyen ve Anadolu Efes'te yıllık yaklaşık 3.8 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun, daha düşük bir ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Larkin'e yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Dubai ekibinin ve Panathinaikos'un da ilgi gösterdiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.