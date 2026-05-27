Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Anadolu Efes ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem’de oynanan mücadelede lacivert beyazlı ekip, özellikle hücumdaki etkili performansıyla parkeden galibiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takımın mücadelesinde Anadolu Efes ilk periyodu 20-21 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte tempo yükselten Pablo Laso’nun öğrencileri, devreye 45-36 üstün girdi.

Üçüncü periyotta hücum ritmini sürdüren Anadolu Efes, farkı çift hanelerde tutmayı başardı.

Son bölüme 68-61 önde giren İstanbul ekibi, son çeyrekte hata yapmayarak mücadeleyi 86-75 kazandı.

LARKIN VE DOZIER ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes’te PJ Dozier 16 sayı, Vincent Poirier 15 sayı, Shane Larkin ise 13 sayı ve 11 asistle galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Ercan Osmani de 12 sayı ve 7 ribaundluk katkı verdi.

TÜRK TELEKOM’DA USHER DİRENÇ GÖSTERDİ

Türk Telekom’da Jordan Usher 14 sayı, Kyle Alexander ise 12 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.