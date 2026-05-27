Brezilya’nın ilk milyar dolarlık devi Türkiye’ye giriyor

Dünyanın en büyük e-ticaret ve teknoloji devleri Uber ile Alibaba'nın küresel ödeme ortağı EBANX, Türkiye pazarına agresif bir giriş yapıyor. Brezilya'nın milyar dolarlık ilk "unicorn"u olan dev şirket, gözünü Türkiye'nin 142 milyar dolara koşacak devasa dijital ticaret pastasına dikti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Patronlardunyasi.com'da Kerim Ülker’in haberine göre; 2012 yılında Brezilya'nın güneyindeki Curitiba kentinde faaliyetlerine başlayan EBANX, Latin Amerika'daki başarısının ardından Asya ve Afrika’dan sonra gözünü aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan stratejik pazarlara dikti.
Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Joao Del Valle, Türkiye, Tayland ve Endonezya'ya "derhal" genişleme kararı aldıklarını, önümüzdeki çeyrekte ise bu halkaya Malezya ve Vietnam'ı ekleyeceklerini açıkladı.
Advent International ve FTV Capital gibi küresel özel sermaye devlerinin finansal desteğini arkasına alan EBANX, 2019 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak unicorn statüsüne kavuşmuştu.
2022 yılından bu yana Hindistan, Filipinler ve Güney Afrika gibi dev pazarlarda operasyon yürüten şirket, geçtiğimiz mart ayında Singapur’da Asya operasyon merkezini devreye soktu. Şirketin uzun vadeli hedefi ise 2028 yılına kadar ABD’de halka arz edilmek.
Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ve World Data Lab (WDL) tarafından hazırlanan projeksiyonlar, EBANX’ın radarına giren 5 ülkenin dijital ticarette toplam 610 milyar dolarlık devasa bir potansiyel barındırdığını gösteriyor.
Rapora göre, Türkiye’nin dijital ticaret pazarı yıllık bileşik yüzde 15’lik istikrarlı bir büyüme trendinde. Bu ivmeyle birlikte Türkiye'deki pazar büyüklüğünün 123 milyar dolardan 142 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Diğer yeni pazarlardan Vietnam'ın yüzde 22 büyüme ile 44 milyar dolara, Endonezya’nın ise yüzde 19 büyüme ile 125 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Güneydoğu Asya ve gelişmekte olan pazarların ödeme alışkanlıkları, geleneksel Batı pazarlarından ciddi farklılıklar gösteriyor. EBANX’ın genişleme hamlesi yaptığı bu bölgelerde tüketiciler, geleneksel banka kartı altyapılarını tamamen pas geçerek nakit kullanımından doğrudan e-cüzdanlara ve hesaplar arası anlık transferlere yöneldi.
Dijital cüzdan ve anlık transfer yöntemleri e-ticaret ekosisteminde; Tayland'da yüzde 65, Endonezya'da yüzde 61, Filipinler'de yüzde 50 ve Türkiye'nin de izlediği yeni pazarlardan Malezya'da yüzde 35’lik bir ağırlığa sahip.
EBANX Singapur Ürün Direktörü ve Bölge CEO'su Eduardo de Abreu, bu pazar dinamiklerini şu sözlerle özetliyor:
"Güneydoğu Asya, dünyanın en genç ve dijital okuryazarlığı en yüksek tüketici nüfuslarından birine sahip. Bu coğrafyadaki insanların birçoğu, hayatlarında ilk kez bir banka hesabı açmadan ya da kredi kartı sahibi olmadan önce akıllı telefonla tanıştı. Dolayısıyla dijital cüzdanlar ve anlık transferler, zaten tamamen çevrim içi yaşayan bu neslin finansal ihtiyaçlarına doğrudan ve gerçekçi bir çözüm sundu."