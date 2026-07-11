Amsterdam’da bisiklet sayısının şehir nüfusundan bile fazla olduğu söylenir; kanallar üzerinde

1.500’ü aşan köprüsüyle şehir, Venedik’ten bile daha fazla köprüye sahip. Bu pedal çeviren, kanal

kenarında yürüyen şehrin bir başka gerçeği daha var: Evet, burası gerçekten bir kafe cenneti.

Amsterdam seyahatimin büyük bir kısmı kafelerde geçti. Buradaki kafelere tapıyordum adeta;

Saint-Jean, Chun, Bar Vasari, Have a Roll derken günler akıp geçti. Ama içlerinden bir tanesi

kalbimde apayrı bir yere sahip oldu: Chun Café. Ünlü Nine Streets (De 9 Straatjes) bölgesindeki

Berenstraat’ta küçük bir dükkân olarak 2020’de açılan bu mekân, kısa sürede sosyal medyada

adından söz ettiren bir kült yer hâline dönüştü; minimalist Japon-Kore esintili tasarımı, kaliteli

matcha çeşitleri ve imza lezzeti olan Rib Eye Bulgogi tostuyla tanınıyor. Bu tosttan yemeden

oradan ayrılmayın derim. Hatta talep o kadar büyüdü ki 2024’te Spuistraat’ta ikinci bir şube daha

açıldı; ancak yine de her iki mekânın önünde de uzun kuyruklar oluşabiliyor. Bana kalırsa

beklemeye değer!



Kaldığım Bob otel harikaydı; saunası, havuzu, spor salonu ve yoga alanıyla tam bir dinlenme

durağıydı. Merkeze uzak olsa da çevresi oldukça sakin ve yemyeşildi. Yürüyerek gidebildiğim

Noorderpark’ta akşam saatlerini tek başıma geçirmek ayrı bir keyifti. Evlerin iç ışıkları, nehir ve

yeşilin verdiği huzur anlatılamazdı.

DİJİTAL SANATIN ZİRVESİ: FABRIQUE DES LUMIÈRES

Gittiğim Fabrique des Lumières beni inanılmaz etkiledi. Bu büyüleyici kültür merkezi, 19. yüzyılda

Amsterdam sokaklarını aydınlatmak amacıyla inşa edilmiş tarihi bir gazhane olan

Westergasfabriek’in içinde yer alıyor ve bugün devasa bir dijital sanat alanına dönüşmüş

durumda. Yüzü aşkın projeksiyon cihazı, gelişmiş ışık, ses ve video teknolojilerini kullanarak 17

metreye varan yüksekliğiyle devasa duvarları hareketli bir tuvale çeviriyor ve geleneksel müze

deneyimini kökten değiştirerek ziyaretçileri sanat eserlerinin tam kalbine yerleştiriyor.

Vermeer ve Van Gogh’un eserlerini müzikle eşleyip hareketli bir illüstrasyonla tüm fabrikanın içine

yayıyorlardı. “Vermeer’den Van Gogh’a: Hollanda Ustaları” adlı bu ana gösteri, yaklaşık 50

ressamın 300’ün üzerindeki eserini bir araya getiren 34 dakikalık görsel bir yolculuk sunuyor;

Vermeer’in ışıkla yıkanmış iç mekân sahnelerinden Rembrandt’ın karanlık-aydınlık oyunlarına, Van

Gogh’un girdap gibi fırça darbelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yıl boyunca farklı

temalarla (Monet, dinozorlar, hatta Ay’a inişi konu alan gösteriler) rotasyona giren mekân, klasik

müze ziyaretini tepeden tırnağa yeniden tanımlıyor. Klasik müzik eşliğinde etrafımı saran eser

gösterimleriyle öyle büyülendim ki artık başım dönmeye başladı…



1632’de Delft’te doğan Vermeer, tüm hayatını bu sakin kanal kentinde geçirdi ve arkasında

yalnızca 36 tablo bıraktı; bu yüzden hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı, adeta “Delft’in Sfenksi”

olarak anılıyor. En ünlü eseri Meisje met de parel (İnci Küpeli Kız), aslında belirli bir kişiyi değil,

hayali bir karakteri betimleyen bir “tronie” türü çalışma; kızın kim olduğu hâlâ bir muamma. Eser,

“Kuzeyin Mona Lisası” lakabıyla anılsa da yaşadığı dönemde Vermeer pek tanınmıyordu — üne

kavuşması ancak 19. yüzyılda bir Fransız eleştirmenin çalışmalarını yeniden gün yüzüne

çıkarmasıyla mümkün oldu. Fabrique des Lumières’te onun ışıkla oynadığı o sessiz iç mekân

sahnelerini dev ölçekte görmek, ressamın büyülü detaylarını bambaşka bir gözle keşfetmek

demekti.



Dışarıya çıktığımda büyük bir etkinliğin içinde buldum kendimi. İnanılmaz renklere bürünmüş

çiftler vardı; bir anlık şaşkınlığa uğradım. Dünyanın en özgün kutlamalarından birine denk geldim

tesadüfen ve bu kutlama şehrin sokaklarını rengarenk bir neşeyle dolduruyordu.

O sokakta gördüğüm kadarıyla aşkın hiçbir tanımı yoktu; sadece hâli vardı. Kimin kimi sevdiği

değil, ne kadar cesaretle ve neşeyle sevdiği önemliydi. Belki de sevgi, bir kalıba sığdırılmaya

çalışıldığı her an biraz eksilir; oysa orada, gökkuşağının altında, hiçbir şey eksilmiyor, tam tersine

çoğalıyordu. Kim olduğunu özgürce yaşayabilmek, belki de bir insana verilebilecek en büyük

armağan. O gün Amsterdam sokaklarında, herkesin kendisi olabildiği o an, dünyanın aslında ne

kadar renkli olabileceğini bir kez daha hatırladım.



VEGA MI, VEGAN MI?

Amsterdam’da öğrendiğim önemli bir ayrıntı da dilin inceliğiydi: Hollandaca’da “vega” kelimesi

vejetaryen anlamına gelirken, “vegan” gerçekten vegan demek. Bunu maalesef öğrenmek için geç

kaldım! Ben vejetaryenim, benimle seyahat eden arkadaşım İrem ise vegan. Girdiğimiz bir

markette peynirlerin üzerinde büyük harflerle “vega” yazdığını görünce ikimiz de aynı yanılgıya

düştük ve neredeyse tüm peynirlerin vegan olduğunu sanarak sevindik. Meğerse peynirlerin çoğu

sadece vejetaryen sertifikalıymış - bu küçük dil oyunu bize kahkaha attıran bir Amsterdam anısı

olarak kaldı. Zaten Hollanda, dünyanın en büyük peynir ihracatçılarından biri; Gouda ve Edam gibi

peynirler adını üretildikleri kasabalardan alıyor ve hâlâ geleneksel pazarlarda tekerlek şeklinde

satılıyor.



Amsterdam’ın bu tatlı anılarını sizinle paylaşmak çok keyifliydi. Gelecek hafta yeni bir durakla,

seyahat günlüğüme kaldığım yerden devam edeceğim - görüşmek üzere!