Kulüpten yapılan açıklamaya göre, DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı oyuncuları bugün oynanan karşılaşmada, Sakarya’da Ampute Futbol Süper Ligi müsabakasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden antrenör Mustafa Bebe’yi andı.

Şanlıurfa’da DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan maç öncesinde oyuncular, üzerinde Mustafa Bebe’nin fotoğrafı bulunan siyah tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Futbolcular sahaya “Saygı ve Rahmetle” yazılı pankartla çıkarken, karşılaşma öncesinde Mustafa Bebe için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Mücadele boyunca DEPSAŞ Enerji oyuncuları formalarında siyah bant takarak sahada yer aldı. Karşılaşmayı DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü 2-1’lik skorla kazandı.

Kulüp Başkanı Murat Karagüzel yaptığı açıklamada, Mustafa Bebe’nin vefatının camiada büyük üzüntü yarattığını belirterek, onun ampute futboluna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Karagüzel, Bebe’nin sporcular tarafından bir teknik adamdan çok bir baba figürü olarak görüldüğünü, yetiştirdiği oyuncularla spora büyük değer kattığını ve mirasının yaşatılacağını kaydetti. Ayrıca destek veren taraftarlara ve rakip kulübe teşekkür etti.