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Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor’da teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlandı.

ANDERLECHT’İ ÇALIŞTIRMIŞTI

Reşat Can Özbudak’ın haberine göre Amedspor, Belçika ekibi Anderlecht’ten ayrılan teknik direktör Besnik Hasi ile el sıkıştı.

Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

ÖNCEKİ TAKIMLARI

54 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi, kariyerinde Anderlecht’in yanı sıra Mechelen, Al-Ahli, Al-Raed, Olympiakos ve Legia Varşova gibi takımlarda da görev yaptı.