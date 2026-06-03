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İstanbul’da inşaat, otomotiv, mobilya, makine ve savunma sanayi gibi pek çok kritik sektöre alüminyum profil ve mamul ürünler sunan, piyasanın yakından tanıdığı Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, borçlarını yapılandıramayarak resmen iflas etti.

Şirketin mali krizden kurtulmak adına açtığı konkordato davasında mahkeme talebi reddederek, dev firmanın iflas bayrağını çekmesine ve iflas masasının kurulmasına hükmetti.

MAHKEME KURTULUŞ PROJESİNİ REDDETTİ

İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı olan şirket, nakit akışını düzeltmek amacıyla daha önce mahkemeden koruma talep etmişti. Ancak yapılan yargılama sonucunda T.C. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ve kurucusu Ziya Güngör'ün sunduğu konkordato taleplerini ayrı ayrı reddederek radikal bir karara imza attı.

Mahkeme tarafından yayımlanan resmi ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı PATROP GROUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından ileri sürülen konkordato taleplerinin REDDİNE, davacı şirket hakkında 21/05/2026 günü saat 17:15 itibariyle İFLASININ AÇILMASINA, bu suretle şirketin İFLASINA karar verilmiştir."

TÜM YASAL ZIRHLAR KALDIRILDI

Alınan bu kararla birlikte, şirketi alacaklıların icra takiplerine karşı koruyan tüm yasal mühlet ve ihtiyati tedbir kararları yeniden karar verilmesine yer kalmaksızın tamamen kaldırıldı. Ayrıca, süreç boyunca görev yapan konkordato komiserlerinin görevlerine de mahkeme kararıyla son verildi.

Aynı davada yargılanan şirket kurucusu Ziya Güngör hakkında ise 1. sınıf tacir olmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İFLAS MASASI RESMEN KURULDU

Firmanın tasfiye sürecini yönetmek ve alacaklıların haklarını paylaştırmak amacıyla İstanbul İflas Müdürlüğü bünyesinde adi tasfiye usulüne göre iflas masası resmen oluşturuldu. Davacılar tarafından daha önce depo edilen tüm iflas avansları da ilgili iflas müdürlüğüne devredildi.

Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Güngör liderliğinde İstanbul'da kurulan ve 15 yılı aşkın tecrübesiyle bilinen Patrop Grubu'nun iflası, sanayi ve inşaat sektörü paydaşları arasında büyük yankı uyandırdı.

PATROP GROUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA

Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2021 yılında Ziya Güngör tarafından kurulmuş, özellikle alüminyum profil üretimi ve endüstriyel çözümler alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir şirkettir.

İstanbul İkitelli/Merkez hatlarında alüminyum profil satış sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Patrop Grubu; savunma sanayisinden otomotive, mobilyadan dev inşaat projelerine kadar geniş bir yelpazeye ham madde sağlıyordu.

15 yılı aşkın süredir piyasada güvenilirlik vizyonuyla hareket eden ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 309987-5 numarasıyla kayıtlı olan dev anonim şirketin iflası, alüminyum tedarik zincirinde dengeleri değiştirecek.

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