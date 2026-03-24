Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu Boztepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan’da düzenlenen 21. Biser Mora (Denizin İncisi) Uluslararası Yemek Festivali’nde büyük bir başarıya imza attı. Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında festivale katılan Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, sergiledikleri performansla uluslararası arenada parladı.

3 MADALYA BİRDEN GELDİ

Dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle yarışan Altınordulu öğrenciler, jüriden tam not alarak 2 Altın ve 1 Gümüş madalya kazandı. İlçemizi ve ülkemizi gururlandıran öğrencilerin bu başarısı, mesleki eğitimin uluslararası standartlardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başarıyla dönen öğrencileri, rehber öğretmenleri ve okul yönetimini tebrik ederek, bu tür uluslararası başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.