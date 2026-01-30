İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatları için beklentilerini açıkladı.

Banka, Mart, Haziran ve Eylül dönemleri için ons altın fiyatının 6.200 dolar seviyesinde oluşacağını ifade etti. UBS’in önceki tahmini ons başına 5.000 dolar seviyesindeydi.

ETF PERFORMANSI İYİMSERLİĞİ DESTEKLİYOR

UBS’in olumlu görüşü, SPDR Gold Shares ETF’nin (GLD) son bir senede yüzde 94,56 oranında getiri sağlamasıyla da doğru görülüyor. Bu performans, altın ile ilgili güçlü yatırımcı ilgisini ortaya çıkarıyor.

MERKEZ BANKALARI VE FİZİKİ TALEP ETKİLİ

Yatırım bankası, önümüzdeki senelerde merkez bankalarının güçlü altın alımlarını artırmasını borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerin yükselmesini ve külçe talebindeki artışın altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel faktörler arasında gösteriyor.

GLD’DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

InvestingPro’nun elde ettiği verilere göre GLD, son altı ayda yüzde 61,49 artış gösterirken, yılbaşından beri getirisi yüzde 24,79 seviyesine kadar çıktı. Bu görünüm, altın piyasasında talebin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.

REEL FAİZLER VE POLİTİK BELİRSİZLİK ETKİSİ

UBS, altın ile ilgili olumlu görünümü ABD’de reel faizlerin gerilemesi, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi ve özellikle ara seçimler ile artan mali baskılara bağlı olarak ABD iç politikasındaki belirsizliklerin sürmesiyle ilişkilendiriyor.

2026 SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

UBS, ABD’de gerçekleşecek ara seçimlerden sonra altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre 2026 senesinin sonuna doğru ons altın fiyatı 5.900 dolar seviyesine düşebilir.