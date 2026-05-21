Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 6 bin 640 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 6 bin 660 liradan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 390 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN KÜRESEL BASKI ALTINDA

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 530 dolara geriledi. Ons fiyatındaki bu düşüşte, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve gücünü koruyan dolar endeksi etkili oldu. Öte yandan, ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik, jeopolitik riskleri azaltarak piyasalardaki kayıpları sınırladı.

TRUMP’TAN GELEN AÇIKLAMALAR PİYASAYI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mevcut durumu "tam sınırda" olarak nitelendirmesi ve yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunması, Orta Doğu'daki gerilimi bir miktar düşürdü. Ancak, Fed'in son toplantı tutanaklarında enflasyon konusundaki sıkı ve temkinli duruşunu koruduğunun sinyalini vermesi, piyasalardaki iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı sorusunu gündemde tuttu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU



Gram Altın: 6.640 TL

Çeyrek Altın: 10.900 TL

Cumhuriyet Altını: 43.390 TL

Ons Altın: 4.530 Dolar

ANALİSTLERİN GÖZÜ YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler; yüksek tahvil getirileri, enflasyon beklentileri ve güçlü doların altın üzerindeki baskısının Orta Doğu'daki belirsizlikler netleşene kadar sürebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler yer alırken, bugün dünya genelinde açıklanacak olan imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri yakından takip edilecek.