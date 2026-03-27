ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi enerji fiyatlarını en çok etkiledi. Brent petrol 120 dolarları bu vakitte gördü. Enerji fiyatlarındaki artış ile beraber pek çok ülke elindeki madeni varlıkları satarak dövize geçtiği görüldü.

Bu noktada hep savaş ortamında güvenli liman olarak yükselişi beklenen altın ve gümüş tarafı son 3 ayda yatırımcısını üzdü. 5 bin 500 dolara kadar gelen ons altın bir anda 4 bin dolar sınırına kadar gerilemesi dikkat çekti.

Gram altın (Serbest Piyasa) Analiz

3 AYDA DEV KAYIP

Gram altın 3 ay önce sert 7 bin 790 TL seviyelerine kadar yükseliş göstermişti. Ama 3 ay içinde altın tarafı düşüş trendine girdi. 28 Şubat’ta savaşın patlak verdiği günün 4 gün sonrası düşüş trendi hız kazandı. Son olarak 23 Mart’ta güvenli liman altın tarafında sert satışlarla 5 bin 853 TL seviyelerine kadar geriledi. Altında son 40 yılın en sert satışını yaşadı.

ABD TARAFINDA FAİZ İNDİRİMİ MASADAN KALKTI

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon artışları pek çok ülkeyi zorluyor. ABD Merkez Bankası (FED), faiz politikasını sabit tutma kararı aldı. Bankanın faiz indirim öngörüleri ise şu anki ortamda rafa kalktı. Bu noktada FED’in şahin bir politika izlemesi bekleniyor.

ATEŞKES 'UMUDU' YARAMADI

Hep yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki düşüşte son günlerde de dalgalanmalar yaşanıyor. En son ABD Başkanı Trump, ‘5 günlük ateşkes’ sözleri ile altın piyasasında bir yükselişe neden oldu. Ancak İran tarafının ‘ateşkes yok’ çıkışları ile düşüşler yeniden oluyor. Piyasa iki ülkenin kararları ile çalkalanıyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.