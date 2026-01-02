Yeni yılın ilk işlem günü oldukça hareketli başladı. 2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarındaki artışta Fed’in faiz indirimlerinin bu yıl da devam edebileceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü talebi ve borsa yatırım fonlarındaki artan pozisyonlar etkili oldu.

Açılışı 4 bin 310 dolardan yapan ons altın yüzde 1,46 artışla 4 bin 373 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise son işlem gününde 6 bin 213 liradan kapanan gram altın bugün ise yüzde 1.10 artışla 6 bin 284 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise yüzde 1.12 yükselerek 10 bin 233 liradan işlem görüyor. Tam altın ise 40 bin 721 liraya geldi.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Hafta başında 83,62 dolar ile tüm zamanların zirvesini gören gümüş de güne yükselişle başlayan değerli metaller arasında yer aldı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 4,13 artışla 73,94 liradan satılıyor.

2025’i yüzde 147’lik rekor bir yükselişle kapatan gümüş, böylece altını açık ara geride bırakarak tarihteki en iyi performansını sergiledi.

Bu yükselişte; gümüşün ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması, arz sıkıntıları, düşük stok seviyeleri ve artan sanayi ile yatırım talebi belirleyici oldu.

PLATİN VE PALADYUM DA REKOR SERİSİNE KATILDI

Spot platin, yüzde 0,2 artışla 2.057,74 dolara çıktı. Platin, pazartesi günü 2.478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, yılı ise yüzde 127 kazançla, şimdiye kadarki en güçlü yıllık performansıyla tamamlamıştı.

Paladyum ise yüzde 2,4 yükselerek 1.642,90 dolara ulaştı. Paladyum, 2025’i yüzde 76 artışla kapatarak son 15 yılın en iyi yılını geride bıraktı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Yılın ilk işlem gününe dolar kuru yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,13 artışla 43,01 liradan işlem görüyor. Euro ise hafif düşüşle 50,53 lira seviyesinde yer alıyor.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin karşılanacağını belirtti.