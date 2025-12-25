Bu yıl 52 kez rekor tazeleyen ons altın ilk kez 4 bin 500 doları geçerek tarihi zirveye ulaşırken, altın fiyatları, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimleri ile rekor kırmaya devam ediyor. Altına ilişkin 13 yabancı kurumun gelecek dönem beklentisi 2026 sonunda 6 bin ile 4 bin 400 dolar/ons aralığında şekilleniyor.

En düşük altın öngörüsü 4 bin 400 ile Commerzbank'tan gelirken, en yüksek tahmin ise 6 bin dolar ile Yardeni Research’ten geldi. Öngörülerin dağılımına bakıldığında en fazla tekrar eden tahmin 5 bin dolar olarak öne çıktı. BofA, Societe Generale, ANZ ve HSBC de 2026 sonunda altın fiyatının 5 bin dolar seviyesinde olacağını öngördü.

Deutsche Bank, Standard Chartered ve UBS ise 4 bin 450-4 bin 500 dolar bandında tahminde bulunurken, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs 4 bin 600 ile 4 bin 900 dolar aralığında görüş belirtti.

Altın fiyatı için 5 bin dolar üzerinde fiyat veren kurumlar ise JPMorgan ve Yardeni Research oldu.

Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya bugün yaptığı değerlendirmesinde, altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadede görülebilecek düzeltmelerin sağlıklı olabileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yabancı banka ve kurumların raporlarında değerli metal gümüş fiyatı için de 2026 sonu beklentileri oldukça geniş bir bantta gerçekleşti.

Yıl başından bu yana yüzde 149 üzerinde yükseliş kaydeden gümüş fiyatları bu artışla altını da geride bırakırken, 7 kurumun gümüşte 2026 tahmini 57 dolar seviyesinde şekillendi. En düşük tahmin veren kurum 40,00 dolar ile Peel Hunt LLP olurken, Gov Capital 67,60 dolarlık öngörüsü ile en yüksek tahmin veren kurum oldu. Kurumların ortalama tahmini ise 55,21 seviyesinde oluştu.

Gümüş fiyatları, altında olduğu gibi jeopolitik gerilimler, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin artması ile güvenli liman talebini canlı tutmasının etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Yukarı yönlü seyirde ayrıca güçlü yatırım, sanayi talebi, azalan stoklar ve arz sıkılığı gibi gümüşe özel fiziksel piyasa dinamiklerinin de yükselişi beslediği kaydediliyor.