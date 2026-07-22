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Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin hazırlıkları devam ediyor. Festival kapsamında, bu sene onur ödüllerine Menderes Samancılar ve Tilbe Saran layık görüldü.

100’DEN FAZLA PROJEDE ROL ALDI!

Altın Portakal Film Festivali kapsamında, bu sene onur ödülüne layık görülen Menderes Samancılar, 50 yılı aşkın sanat yaşamında 100'den fazla sinema filmi, televizyon dizisi ve dijital platform yapımında rol aldı. Samancılar, 1989 yılında "Sis" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

TÜRK SİNEMASINDA İZ BIRAKAN BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI!

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran ise 30'dan fazla tiyatro oyununun yanı sıra Türk sinemasında iz bırakan birçok yapımda rol aldı. Saran, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Zenne" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Onur ödüllerinin, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edileceği bildirildi.