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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 24-31 Ekim tarihleri arasında 63'üncü kez gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek yarışma, sinema öğrencilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturacak.

Türkiye'de sinema eğitimi veren üniversite ve eğitim kurumlarının katılımına açık olan yarışmada, her kurum en fazla 15 dakika uzunluğunda tek bir filmle başvuru yapabilecek.

Başvurulara, 1 Ekim 2025 ile 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanan yapımlar kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Altın Portakal Film Festivali'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Finale kalan öğrenci filmleri ve temsil ettikleri okullar, festival programındaki yerli ve yabancı yapımları izleme fırsatı bulurken, etkinlik boyunca sinema dünyasının profesyonelleriyle de bir araya gelecek. Yarışmanın sonunda "En İyi Film" ödülüne layık görülen öğrenci yapımı, Altın Portakal heykelciği ile ödüllendirilecek.