Ekonomi dünyasının kalbi altın ve döviz piyasasındaki değişimlerle atmaya devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ilk tatil gününde de "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

Günün ilk saatleri itibarıyla piyasalardan gelen veriler, altın fiyatlarındaki güncel tabloyu netleştirdi. İşte 2 Mayıs 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada geçerli olan satış rakamları merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Hafta sonuna girilirken gram altından Cumhuriyet altınına kadar tüm kalemlerde işlem hacmi hareketliliğini koruyor. Piyasalardaki güncel satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Gram Altın: 6.703,28 TL

Çeyrek Altın: 11.026,00 TL

Yarım Altın: 22.052,00 TL

Tam Altın: 43.592,92 TL

Cumhuriyet Altını: 43.903,00 TL

Gremse Altın: 109.316,59 TL

Ons Altın: 6.614,29 Dolar

PİYASA ANALİZİ VE BEKLENTİLER

Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki seyir, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın rakamları üzerinde doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Analistler, hem döviz kurundaki oynamaların hem de ons altındaki küresel talebin önümüzdeki günlerde de fiyatlar üzerinde baskı kurabileceğine dikkat çekiyor.

Düğün sezonunun yaklaşması ve yatırım araçları arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, vatandaşların gün içerisindeki fiyat değişimlerini yakından takip etmesi öneriliyor.