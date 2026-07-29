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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Yeni düzenleme, kıymetli maden piyasasında hem dijitalleşmenin önünü açıyor hem de denetimi artırıyor.

DİJİTAL KIYMETLİ MADENLER BORSAYA İNİYOR

Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından biri, fiziki altın ve diğer kıymetli madenlerin dijitalleştirilmesi oldu.

Darphane veya Borsa kasalarında birebir fiziki karşılığı korunan işlenmemiş kıymetli madenler, dağıtık defter teknolojisi (blokzincir benzeri altyapılar) kullanılarak dijital varlıklara dönüştürülebilecek. Ancak bu dijital madenlerin Borsa'da işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın doğrudan onayı gerekecek. Sistemin teknik altyapısı, işleyişi ve kayıtların nasıl tutulacağı ise yine Bakanlığın onayı alınmak şartıyla Borsa tarafından şekillendirilecek.

RAFİNERİLER İÇİN KMTS ZORUNLULUĞU VE KRİTİK TARİHLER

Tebliğe eklenen geçici maddelerle birlikte Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne (KMTS) geçiş süreci ve mevcut dijital varlıkların durumu da netliğe kavuştu. Sektör temsilcilerini yakından ilgilendiren yeni kurallar ve süreler şu şekilde belirlendi:

Başvuru ve değerlendirme süreci halen devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin, üretimlerini artık doğrudan KMTS altyapısına uygun şekilde yapması zorunlu kılındı.

KMTS çatısı altında üretim yapacak tüm rafinerilerin, bugünden itibaren en geç 1 ay içerisinde kayıt için Darphane'ye resmi başvuruda bulunması gerekiyor.

Kayıtları onaylanan rafineriler, onay tarihini takip eden 1 ay içinde, daha önce ürettikleri ancak henüz satmadıkları standart işlenmemiş veya basılı kıymetli madenleri sisteme entegre etmekle yükümlü olacak.

Düzenleme yürürlüğe girmeden önce gayri maddi varlık olarak dijitalleştirilmiş kıymetli madenlerin Borsa'da işlem görmeye devam edebilmesi de Bakanlığın vereceği uygun görüşe bağlandı.