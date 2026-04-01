A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanında 1-0 galip gelerek Dünya Kupası biletini aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Altay Bayındır, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek olmalarından duyduğu heyecanı paylaştı. “Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda olacağız. İnşallah orada da ülkemizi sevince boğar ve mutluluklarımızı katlarız” dedi.

Dünya Kupası’ndaki rakiplere dair konuşan Bayındır, “Her maç zor olacak. Rakipleri analiz edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, sözlerini “Ülkemiz için, arma için, forma için sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası’nı kazanmak. İnşallah bunu başarırız” diyerek tamamladı.