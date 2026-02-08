Amerika’daki İsrail yanlısı kuruluş AIPAC(Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesini) ara seçimler için 95 milyon dolar bağış topladı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, AIPAC’in PAC(Siyasi eylem komitesi) 2022 yılından bu yana en çok nakite sahip olduğu dönem oldu.

Demokrat Parti’nin Perşembe günü gerçekleşen New Jersey’deki ön seçimde insan hakları meselesinde duyarlı olan Tom Malinowski’yi itibarsızlaştırmak için yüzbinlerce dolar harcandığı öne sürüldü.

Haberde, Malinowski’nin İsrail karşıtı söylemlerle AIPAC’ın hedefi olduğu aktarılırken, göçmen karşıtı olduğu öne sürülerek Demokrat Parti seçmenleri nazarında olumsuz bir imaj çizilmesinin sağlandığı belirtildi.

J-Street Başkanı Jeremy Ben-Ami

Toplanan bağışlar algı için kullanılıyor

Demokratların, ön seçimleri etkileyen bu kampanyalara tepkilerinin arttığı belirtilirken, haberde, İsrail yanlısı bir başka grup J-Street Başkanı Jeremy Ben-Ami'nin "AIPAC'ın, beş yıldır, çoğunlukla Cumhuriyetçi bağışçılardan toplanan büyük miktarda finansal kaynağı, yeterince İsrail yanlısı olmadığını düşündüğü Demokratları sindirmek, cezalandırmak ve yenilgiye uğratmak için kullandığı" açıklamasına yer verildi.