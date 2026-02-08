İstanbul’un Kartal ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre ambulans ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ile taşınan hasta yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Öte yandan kaza anı, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın ardından ambulansın takla attığı anlar yer aldı.