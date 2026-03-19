NBA’de Houston Rockets, Alperen Şengün’ün double-double performansına rağmen sahasında Los Angeles Lakers’a 124-116 mağlup oldu.

Toyota Center’da oynanan mücadelede Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asist üreterek double-double yaptı. Rockets, bu sonuçla sezonun 27. yenilgisini aldı. Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla double-double performansına imza atarken, Jabari Smith ile Kevin Durant 18’er sayı katkısı verdi.

Lakers tarafında Luka Doncic 40 sayı ve 10 asistle maçın en skorer ismi olurken double-double yaptı. LeBron James 30 sayı üretirken, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves 14 sayıyla takımın 44. galibiyetine destek verdi.