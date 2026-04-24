NBA'de Batı Konferansı play-off aşamasında Houston Rockets, Luka Doncic ve Austin Reaves’ten yoksun Lakers karşısında ilk iki maç sonunda 0-2 geriye düştü.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Houston cephesinde birçok oyuncu ve başantrenör Ime Udoka eleştirilerin hedefi olurken, milli oyuncumuz Alperen ise performansıyla dikkatleri çekti.

TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE

The Athletic yazarı William Guillory’e göre yaz döneminde önemli bir takas ihtimali gündeme gelebilir. Guillory, Rockets’ın ilk turda elenmesinin “felaket” olarak değerlendirileceğini ve bunun organizasyonu ciddi bir kadro değişimine yöneltebileceğini belirtti.

ŞENGÜN İÇİN KRİTİK SENARYO

Geçtiğimiz sezon play-off performansı sonrası Jalen Green’in Phoenix Suns’a takas edilmesi örnek gösterilirken, benzer bir senaryonun Alperen Şengün için de yaşanabileceği ifade ediliyor.

YILDIZ İSİMLER GÜNDEMDE

Olası senaryolar arasında Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ve Donovan Mitchell gibi yıldız isimler yer alıyor.