Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, NBA'de adeta fırtına gibi esti. 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez All-Star seçilme başarısıyla Türk spor tarihine geçti ve takımını Batı Konferansı'nda beşinci sıraya taşıyarak play-off biletini kaptı. İstikrarlı oyunu sayesinde Rockets, normal sezonu 52 galibiyet 30 mağlubiyetle tamamladı ve play-off'larda Los Angeles Lakers ile eşleşti. Saha avantajı rakipte olsa da Şengün'ün liderliği, serinin sürprizlere açık olabileceğini gösterdi.

KARİYERİNİN EN PARLAK SEZONU: ASİST VE BLOKTA ZİRVEYE TIRMANDI

Alperen Şengün, 2025-2026 normal sezonunda kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt, 6,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamalarıyla oynadı. Özellikle asist ve blok sayılarını rekor seviyeye çıkaran milli oyuncu, takımının art arda ikinci kez 50 galibiyet barajını aşmasında kilit rol üstlendi. 33,3 dakika ortalama süre aldığı karşılaşmalarda yüzde 51,9 şut isabetiyle de dikkat çekti. Bu rakamlar, önceki sezonlardaki gelişimini gözler önüne seriyor. 2021-2022'de 9,6 sayı ortalamasıyla başlayan Şengün, 2025-2026'da sayı üretimini ikiye katlarken ribaunt ve asistlerini de önemli ölçüde artırdı.

DÖRT TRİPLE-DOUBLE İLE DAMGA VURDU

Sezon boyunca istikrarını koruyan Şengün, 34 kez double-double yaparken tam dört kez de triple-double yaptı. Aralık ayında Denver Nuggets karşısında 33 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla ilk triple-double'ını gerçekleştirdi. Şubat ayında Oklahoma City Thunder'a karşı 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ve Sacramento Kings'e karşı 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik triple-double'larla parladı. Mart ayında Chicago Bulls karşısında ise 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle dördüncü triple-double'ını kaydetti. Bu başarılar sayesinde kariyerindeki triple-double sayısını 12'ye çıkaran 23 yaşındaki oyuncu, 10 maçta 30 sayı barajını da aştı. Ekim ayındaki Oklahoma City Thunder ve şubat ayındaki Indiana Pacers maçlarında 39 sayıyla sezonun en skorer performanslarını ortaya koydu.

PLAY-OFF HEYECANI: LAKERS KARŞISINDA SAHA AVANTAJI RAKİPTE

Houston Rockets, Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alarak play-off'lara kaldı. İlk turda konferansı dördüncü sırada bitiren Los Angeles Lakers ile eşleşecek. Saha avantajı Lakers'ta olsa da Şengün, geçen sezon ilk turda Golden State Warriors'a karşı oynadığı seride 20,9 sayı, 11,9 ribaunt ve 5,3 asist ortalamalarıyla takımına büyük katkı sağlamıştı. Bu sezonki olgunlaşmış oyunuyla benzer bir etki yaratması bekleniyor. Beşinci NBA sezonunu yaşayan milli basketbolcu, Rockets formasıyla kariyerinde ikinci kez play-off deneyimi yaşayacak.

ALL-STAR SAHNESİNDEKİ TÜRK YILDIZ: DÜNYA KARMASI'NDA PARLADI

Üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk oyuncu unvanını alan Şengün, organizasyonun yeni formatında Dünya Karması'nda iki maçta forma giydi. USA Stars'a karşı 3 dakikada 4 ribaunt ve 2 asist, USA Stripes'a karşı ise 6 dakikada 1 sayı, 1 ribaunt ve 2 asist üretti. Bu sınırlı sürelerde bile milli gururumuzu yansıtan Şengün, sezon boyunca sergilediği liderlikle hem takımını hem de Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil etti.

Rockets'ın play-off yolculuğunda da aynı kararlılığı sürdürmesi, taraftarları heyecanlandırıyor.Alperen Şengün'ün bu sezonki yükselişi, sadece bireysel başarılarla sınırlı kalmadı. Takımının Batı Konferansı'ndaki konumunu güçlendiren performansıyla Rockets, geleceğe umutla bakıyor. Lakers serisiyle başlayacak play-off'lar, Şengün'ün yeteneğini bir kez daha test edecek.

Milli basketbolcunun istikrarı ve rekorları, Türk sporunun NBA'deki en parlak temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.