MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci tartışmalarına yeni bir boyut kazandırarak Abdullah Öcalan için bir "statü" formülü üzerinde durulabileceğini işaret etti. Bahçeli, "Öcalan için statü açığı varsa bu Terörsüz Türkiye'nin hedefine hizmet edecek şekilde ele alınmalı" diyerek, örgütün tasfiyesi karşılığında Öcalan’a yasal bir tanım altında görev verilebileceği temennisini dile getirdi.

"657’YE UYMAZ, ESKİ HÜKÜMLÜ KADROSU DESEYDİN KURTARMAZ"

Alparslan Türkeş’in eski özel kalemi Şevket Bülend Yahnici, kaleme aldığı köşe yazısında Bahçeli’nin bu hamlesini sert bir dille eleştirdi. Tarihi bir hatırlatma yapan Yahnici, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Türkeş zamanında, 'Ne yani, sana buyur otur masaya paşam, ne istiyorsun mu diyeceğiz?' demişti. Bahçeli ise şu sıra konuyu askeri boyuttan çıkartıp, 'Buyur sayın koordinatörüm, ne istiyorsun?' denilebilecek bir noktaya götürdü, bir anlamda 'sivilleştirdi'."

Öcalan’a verilecek olası bir resmi unvan veya statünün hukuki imkansızlıklarına değinen Yahnici, konuyu esprili ve eleştirel bir dille masaya yatırdı. Yahnici, "Apo'ya böyle bir görev veya statü tevcihi nasıl olabilecek? Bir devlet memuriyeti olan 657'ye baksanız uymaz, yaş haddi var. 'Eski hükümlü' kadrosu deseniz o da söz konusu değil, şartları belli" dedi.

Atamanın nasıl yapılacağı sorusunu soran Yahnici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tek imzalı kararnamelerin yetebileceğini ancak bunun bile sınırları olduğunu belirtti.Yahnici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir formüle yanaşmayacağını belirtti.

"YÜKÜ MECLİS'İN ÜZERİNE ATABİLİRLER: ÖZEL KOORDİNATÖR YASASI"

Yürütmenin tek başına bu sorumluluğu almak istememesi durumunda topun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) atılabileceğini öne süren eski özel kalem, "Tarihin en büyük sorumluluğuna Meclis'i ortak ettikleri gibi, bu konuda da bir 'özel koordinatör yasası' ile çözüm yolu aramaları muhtemeldir" dedi.