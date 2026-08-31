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Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan "Alo Adalet 135" hattı, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini hızlandırmak amacıyla 1 Eylül itibarıyla hizmete açılıyor. İlk etapta üç pilot ilde başlayacak olan uygulama, özellikle yıllarca süren dava ve soruşturma dosyalarına yapay zeka destekli hızlı çözümler sunmayı hedefliyor.

Uygulama ilk olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde kullanıma sunulacak.

HANGİ DOSYALARI KAPSIYOR?

İlk derece, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları ve Cumhuriyet başsavcılıklarında 3 yılı aşan soruşturma dosyalarını kapsıyor.

Vatandaşlar, uzun süren dosyalarıyla ilgili başvurularını yapay zeka destekli sesli asistanlar veya alanında uzman temsilciler aracılığıyla güvenle iletebilecek.

Hatta gelen talepler hızlıca "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına" aktarılacak. Gerekli görülen durumlarda, başvuru doğrudan ilgili mahkeme veya savcılık tarafından değerlendirilerek vatandaşa dosyanın güncel durumu hakkında bilgi verilecek.