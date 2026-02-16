Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat bilgilendirmesinde özellikle Şırnak ve Mardin için uyarıda bulundu. Yetkililer, vatandaşlara yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek, “Dezenformasyonla Mücadele Yasası çerçevesinde, paylaşılan görüşler nedeniyle keyfi tutuklama ve seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşma ihtimali bulunabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye seyahat edecek kişilerin özellikle Irak, Suriye ve İran sınır bölgelerinden uzak durmaları önerildi. Sözcü'nün haberine göre riskli iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari gösterildi.

SAHTE DÖVİZ UYARISI

Özellikle sahte 50 ve 100 dolar ile sahte Euro banknotlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Almanya’da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı görüşler ve sosyal medya etkileşimlerinin Türkiye’de güvenlik birimleri tarafından suç unsuru sayılabileceği belirtildi.