TMSF tarafından yapılan düzenlemeyle, daha önce 2025 yılının sonu olarak açıklanan ihale süreci yaklaşık iki ay ileri alındı. Bu kapsamda yatırımcıların, bankanın mali tablolarını inceleme ve bankayı yerinde ziyaret etme süresi 2 ay uzatılmış oldu.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA KAYYUM ATANMIŞTI

Bank Pozitif’e, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mart 2025’te TMSF kayyum olarak atanmıştı. Kayyumluk sürecinin ardından bankanın satışına yönelik hazırlıklar hız kazanmıştı.

TAKVİM NETLEŞTİ

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, tekliflerini içeren kapalı zarfları en geç 16 Şubat 2026 saat 19.00’a kadar TMSF’ye teslim etmeleri gerekiyor.

Açık artırma ve ihale süreci ise 17 Şubat 2026 saat 14.00’te yapılacak.

İHALE İSTANBUL ŞİŞLİ’DE GERÇEKLEŞECEK

Bank Pozitif’in satışına ilişkin tüm işlemler, TMSF’nin İstanbul Şişli’de bulunan merkez binasında yürütülecek. İhalenin, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisine açık olması bekleniyor.