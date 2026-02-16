Bağırsaklardaki gizli kahraman: CAG-170 Keşfi

Üç farklı analizde CAG-170 grubunun sağlıklı bireylerle en kuvvetli bağdaştırılan bakteri grubu olduğu bildirildi.Bağırsak dengesizliği (disbiyozis) yaşayanlarda ise bu bakterinin daha az bulunduğu kaydedildi. Araştırmacılar, ilerleyen süreçte CAG-170'yi hedefleyen yeni nesil probiyotiklerin geliştirilebileceğini ancak bu bakterilerin laboratuvar ortamında çoğaltılması için yenilikçi yöntemlere gereksinim duyulduğunu vurguladı.