Cambridge Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada, sağlıklı kişilerin bağırsaklarında daha yaygın rastlanan CAG-170 adlı bakteri grubu ortaya çıkarıldı. Bu bakterinin B12 vitamini sentezleme ve lifleri sindirme yeteneği sayesinde bağırsak ekosisteminde dengeyi sağlama konusunda kritik bir işlev üstlenebileceği vurgulandı.
Bağırsaklardaki gizli kahraman: CAG-170 Keşfi
Cambridge Üniversitesi'nin öncülüğündeki uluslararası araştırma, sağlıklı bağırsaklarda yaygın CAG-170 bakterisini keşfetti; B12 üretimi ve lif sindirimiyle dengeyi koruyor, kronik hastalıklarda azalıp probiyotik yeniliklerine kapı aralıyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
Uzmanlar, gelecekte CAG-170 odaklı yenilikçi probiyotiklerin üretilebileceğini ifade etti.Araştırmanın DetaylarıCambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen geniş çaplı araştırmada, sağlıklı bireylerin bağırsaklarında daha sık görülen gizli bir bakteri grubu belirlendi. CAG-170 olarak adlandırılan bu mikrop, bağırsak dengesinde anahtar rol oynayabileceği belirtildi.
Cambridge Üniversitesi'nin liderliğindeki uluslararası çalışmada, bağırsakta yer alan ve şimdiye dek büyük oranda fark edilmeyen bir bakteri grubu keşfedildi. CAG-170 adlı bu grubun, kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde belirgin biçimde daha fazla bulunduğu rapor edildi. Sputnik Türkiye'deki habere göre, araştırmada 39 ülkeden 11 binden fazla kişinin bağırsak mikrobiyom örnekleri analiz edildi.
İncelemelerde, iltihaplı bağırsak hastalığı, obezite ve kronik yorgunluk sendromu gibi sorunları olanlarda CAG-170 seviyelerinin düşük olduğu aktarıldı. Araştırmanın Cell Host & Microbe dergisinde yayımlandığı kaydedildi.CAG-170 Neden Önemli Görülüyor?Bilim insanlarının belirttiğine göre CAG-170, yüksek oranda B12 vitamini üretme potansiyeline sahip.
Ayrıca karbonhidrat, şeker ve lifleri parçalayan enzimler içerdiği söylendi. Araştırmacılar, üretilen B12'nin doğrudan insana değil, bağırsaktaki diğer faydalı bakterilere katkı sağladığını varsayıyor. Bu mekanizmanın, bağırsak ekosisteminin dengesini korumada yardımcı olabileceği ifade edildi.
Çalışmayı yöneten Dr. Alexandre Almeida, “CAG-170 bakterilerinin insan sağlığında önemli rol oynadığı görülüyor. Bu bakteriler, yediklerimizin temel bileşenlerini sindirmemize yardımcı olabilir ve mikrobiyomun dengeli çalışmasını destekleyebilir” ifadelerini kullandı.
Yeni Nesil Probiyotiklerin Kapısı AralanıyorAraştırma sırasında önceden hazırlanan kapsamlı bir bağırsak genom kataloğu kullanıldı. Bu katalogda bağırsakta yaşayan 4 bin 600'den fazla bakteri türünün genetik haritası çıkarıldı, bunların 3 binden fazlasının daha önce bilinmediği belirtildi.
Üç farklı analizde CAG-170 grubunun sağlıklı bireylerle en kuvvetli bağdaştırılan bakteri grubu olduğu bildirildi.Bağırsak dengesizliği (disbiyozis) yaşayanlarda ise bu bakterinin daha az bulunduğu kaydedildi. Araştırmacılar, ilerleyen süreçte CAG-170'yi hedefleyen yeni nesil probiyotiklerin geliştirilebileceğini ancak bu bakterilerin laboratuvar ortamında çoğaltılması için yenilikçi yöntemlere gereksinim duyulduğunu vurguladı.