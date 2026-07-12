Kaynak: DHA

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülke basınına yaptığı açıklamada, 17 Temmuz'da düzenlenecek Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi’nde Avrupa'nın dış politika alanında daha etkin hale gelmesini sağlamak üzere ortak girişimler başlatmak istediklerini dile getirdi. Bunun, Avrupa Birliği (AB) dış politikasındaki yetki karmaşasının ortadan kalkmasını da kapsadığını belirten Wadephul, "Orta Doğu'da barış şansını artırmak için Lübnan'a yönelik Fransa ile ortak politika oluşturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

'MÜZAKERE MASASINDA ÇÖZÜLECEK'

Wadephul, Ukrayna ile İran konusunda da değerlendirmede bulunarak, her iki çatışmayı çözüme kavuşturmak için çok ciddi bir girişimde bulunmaları gerektiğini aktardı. Wadephul, "Bu iki çatışmanın hiçbiri savaş alanında değil, müzakere masasında çözülecektir. Ne kadar erken olursa insanlar için o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.