Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 yükseldi. Bu oran, Mayıs 2023’ten bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Destatis, 28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşının enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

ÜFE, aylık bazda ise yüzde 1,2 arttı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları öncesinde şubat ayında enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, nisandaki artışın analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti, ÜFE’deki artışın nisanda yüzde 1,5 düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları nisanda yıllık yüzde 1,6, aylık ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Almanya’da enerji fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2, bir önceki aya göre ise yüzde 2,4 arttı.

Mineral yağ fiyatları nisanda yıllık yüzde 35,5, aylık ise yüzde 10,7 yükseldi. Akaryakıt fiyatları yıllık yüzde 34 artarken, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57,6 yükseliş kaydetti.

Buna karşın, Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana görülen yüksek baz etkisinin de katkısıyla doğal gaz dağıtım fiyatları yıllık yüzde 3,1, elektrik fiyatları yüzde 4,7 ve bölgesel ısıtma maliyetleri yüzde 0,6 geriledi.

ARA MALLARINDA METAL, TÜKETİM MALLARINDA GIDA FİYATLARI

Ara malı fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu yükselişte yıllık bazda yüzde 9,1 artan metal fiyatları belirleyici oldu.

Özellikle kıymetli metal fiyatları yıllık yüzde 63,6, bakır ve yarı mamul bakır ürünleri ise yüzde 20,9 değer kazandı. Kimyasal ham maddeler yüzde 3,2, gübre fiyatları yüzde 8,4 ve ahşap ürünleri yüzde 5,4 arttı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergeleri arasında yer alıyor.

Almanya’da tüketici enflasyonu nisanda yüzde 2,9 ile Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu’da savaşın başlamasıyla akaryakıt ve ısınma giderlerinde görülen maliyet artışları nedeniyle uzmanlar, önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun yüzde 3 sınırını aşabileceği uyarısında bulunuyor.